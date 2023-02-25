Long Tan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Long Tan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Long Tan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Long Tan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Long Tan 1 Nisan 1988 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 谭龙 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Long Tan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Long Tan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 22 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Long Tan'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Long Tan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/longtan23/

Long Tan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Long Tan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Long Tan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Long Tan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında SH Stars

1 Ocak 2009 yılında Atlanta

1 Ocak 2010 yılında TB Rowdies

11 Mart 2011 yılında Vancouver

28 Haziran 2012 yılında D.C. United

7 Şubat 2013 yılında Orlando City SC

1 Aralık 2013 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2014 yılında HRB Yiteng

11 Temmuz 2014 yılında Arizona United

22 Eylül 2015 yılında TB Rowdies

31 Aralık 2015 yılında Arizona United

22 Ocak 2017 yılında CC Yatai

Long Tan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Long Tan şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Long Tan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shanghai United (2004-2006)

Çin takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.