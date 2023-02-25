Long Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Long Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Long Zheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Long Zheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Long Zheng 15 Nisan 1988 tarihinde Qingdao, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郑龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Long Zheng Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Long Zheng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Long Zheng'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Long Zheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Long Zheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Long Zheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Long Zheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında QD Jonoon

19 Temmuz 2013 yılında GZ Evergrande

26 Şubat 2019 yılında DL Yifang

29 Temmuz 2019 yılında GZ Evergrande

30 Temmuz 2019 yılında DL Pro

29 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

Long Zheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Long Zheng şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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