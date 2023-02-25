Longchang Lin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Longchang Lin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Longchang Lin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Longchang Lin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Longchang Lin 24 Şubat 1990 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 林隆昌 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Longchang Lin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Longchang Lin'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Longchang Lin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Longchang Lin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Longchang Lin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Longchang Lin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Nisan 2022 yılında DL Pro

Longchang Lin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Longchang Lin şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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