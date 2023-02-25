Longfei Xie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Longfei Xie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Longfei Xie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Longfei Xie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Longfei Xie 15 Temmuz 2000 tarihinde Songzi, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 谢龙飞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Longfei Xie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Longfei Xie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Longfei Xie'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Longfei Xie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Longfei Xie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Longfei Xie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Longfei Xie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan

12 Ağustos 2022 yılında QD Youth Island

31 Aralık 2022 yılında BJ Guoan

Longfei Xie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Longfei Xie şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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