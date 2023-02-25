Longhai He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Longhai He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Longhai He kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Longhai He ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Longhai He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Longhai He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Longhai He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Longhai He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Longhai He adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Longhai He Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Longhai He 8 Ekim 2001 tarihinde Suining, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 何龙海 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Longhai He Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Longhai He'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Longhai He Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Longhai He isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Longhai He Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Longhai He futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2021 yılında SH Shenhua

Longhai He kimdir

Longhai He Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Longhai He şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Longhai He nereli

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