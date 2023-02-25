Longhai Quan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Longhai Quan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Longhai Quan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Longhai Quan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Longhai Quan 20 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 全龙海 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Longhai Quan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 14 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Longhai Quan'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Longhai Quan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Longhai Quan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Longhai Quan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Longhai Quan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dali Ruilong

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında QD Kunpeng

1 Şubat 2017 yılında Hainiu Res.

14 Temmuz 2017 yılında QD Jonoon

Longhai Quan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Longhai Quan şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.