Loorents Hertsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loorents Hertsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loorents Hertsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loorents Hertsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loorents Hertsi 13 Kasım 1992 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loorents Hertsi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Loorents Hertsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Loorents Hertsi'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Loorents Hertsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loorents Hertsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Loorents Hertsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loorents Hertsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Lahti

1 Ocak 2012 yılında Hämeenlinna

29 Ocak 2013 yılında FC Lahti

1 Ocak 2015 yılında VPS

1 Ocak 2017 yılında FC Lahti

1 Ocak 2019 yılında AC Oulu

1 Ocak 2021 yılında FC Lahti

Loorents Hertsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loorents Hertsi şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Loorents Hertsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.