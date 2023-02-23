Lorand Fulop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorand Fulop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorand Fulop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorand Fulop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorand Fulop 24 Temmuz 1997 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Fülöp Lóránd Levente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorand Fulop Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Lorand Fulop, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lorand Fulop'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorand Fulop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorand Fulop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorand Fulop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorand Fulop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Ardealul

1 Temmuz 2015 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2016 yılında FC Botosani

22 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC

6 Ocak 2020 yılında Sepsi OSK

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2021 yılında FC Voluntari

5 Eylül 2022 yılında U Cluj

Lorand Fulop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorand Fulop şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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