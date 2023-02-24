Lorand Paszka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorand Paszka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorand Paszka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorand Paszka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorand Paszka 22 Mart 1996 tarihinde Târgu Secuiesc şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorand Paszka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Lorand Paszka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lorand Paszka'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorand Paszka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorand Paszka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorand Paszka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorand Paszka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Szeged U17 - GA

1 Temmuz 2012 yılında Szeged U19 - GA

7 Ağustos 2013 yılında Szeged

18 Şubat 2015 yılında Gyulai FC

30 Haziran 2015 yılında Szeged

24 Temmuz 2019 yılında Soroksár

14 Şubat 2022 yılında Ferencváros

Lorand Paszka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorand Paszka şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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