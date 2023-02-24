Lorant Fazekas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorant Fazekas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorant Fazekas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorant Fazekas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorant Fazekas 15 Mayıs 2002 tarihinde Gyöngyös şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorant Fazekas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Lorant Fazekas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorant Fazekas'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorant Fazekas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorant Fazekas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorant Fazekas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorant Fazekas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2014 yılında Puskás AFC Alt.

13 Ağustos 2015 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

6 Ağustos 2020 yılında Békéscsaba II

30 Haziran 2021 yılında Honvéd U19

6 Ağustos 2021 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2022 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2022 yılında Békéscsaba

Lorant Fazekas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorant Fazekas şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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