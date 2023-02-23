Lorant Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorant Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorant Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorant Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorant Kovacs 6 Haziran 1993 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorant Kovacs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&M International yapmaktadır. Lorant Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorant Kovacs'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorant Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorant Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorant Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorant Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında U Cluj II

1 Temmuz 2012 yılında Damila Maciuca

31 Aralık 2012 yılında U Cluj II

1 Ocak 2013 yılında U Cluj

10 Şubat 2016 yılında Haladás

6 Şubat 2019 yılında Újpest FC

6 Ocak 2020 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2021 yılında Csikszereda

30 Haziran 2022 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2022 yılında Csikszereda

Lorant Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorant Kovacs şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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