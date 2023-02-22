Lorcan Healy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorcan Healy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorcan Healy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorcan Healy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorcan Healy 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorcan Healy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lorcan Healy'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorcan Healy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lorcanhealy01

http://www.instagram.com/lorcan_healy1

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Lorcan Healy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorcan Healy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Lorcan Healy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorcan Healy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında UCD

Lorcan Healy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorcan Healy şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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