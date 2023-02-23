Loren Maruzin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Maruzin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loren Maruzin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loren Maruzin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loren Maruzin 4 Aralık 1997 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Loren Maružin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loren Maruzin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Loren Maruzin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Loren Maruzin'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Loren Maruzin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loren Maruzin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loren Maruzin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loren Maruzin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2017 yılında Pazinka Pazin

17 Temmuz 2017 yılında NK Istra

26 Ocak 2018 yılında Pazinka Pazin

20 Temmuz 2018 yılında Jadran Porec

4 Şubat 2019 yılında NK Lokomotiva

14 Şubat 2020 yılında NK Orijent 1919

18 Ocak 2021 yılında NK Lokomotiva

25 Ocak 2021 yılında NK Bravo

4 Ocak 2023 yılında Hebar P.

Loren Maruzin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loren Maruzin şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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