Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Loren Moron ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loren Moron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loren Moron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loren Moron 30 Aralık 1993 tarihinde Marbella şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lorenzo Morón García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loren Moron Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Loren Moron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Loren Moron'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loren Moron Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lorenmg16

http://www.instagram.com/lorenmg16/

Loren Moronboyu ve yaşı kaç

Loren Moron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loren Moron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Loren Moron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loren Moron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında UD Marbella

1 Ağu 2012 yılında Unión Estepona

30 Haziran 2013 yılında UD Marbella

1 Ağu 2014 yılında Vélez CF

28 Ocak 2015 yılında Marbella FC

29 Ocak 2015 yılında Betis B

30 Ocak 2018 yılında Betis

25 Ağu 2021 yılında Espanyol

30 Haziran 2022 yılında Betis

31 Ocak 2023 yılında Las Palmas

30 Haziran 2023 yılında Betis

Loren Moron kimdir

Loren Moron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loren Moron şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Loren Moron nereli

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