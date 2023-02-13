Loren Zuniga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Zuniga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loren Zuniga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loren Zuniga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loren Zuniga 18 Ocak 2003 tarihinde Fuerteventura şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya,Ekvator Ginesi uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lorenzo Zúñiga Owono şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loren Zuniga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Loren Zuniga, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Loren Zuniga'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Loren Zuniga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loren Zuniga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loren Zuniga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loren Zuniga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Félix U19

1 Temmuz 2020 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño

Loren Zuniga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loren Zuniga şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Loren Zuniga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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