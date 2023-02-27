Lorenc Trashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenc Trashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenc Trashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenc Trashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenc Trashi 19 Mayıs 1992 tarihinde Gramsh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenc Trashi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lorenc Trashi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lorenc Trashi'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lorenc Trashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenc Trashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorenc Trashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenc Trashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2013 yılında KS Lushnja

1 Temmuz 2014 yılında FK Partizani

1 Ağustos 2020 yılında Qadsia SC

19 Ocak 2023 yılında FC Ballkani

Lorenc Trashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenc Trashi şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Lorenc Trashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk takımında 20 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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