Lorenco Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenco Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenco Vila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenco Vila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenco Vila 14 Aralık 1998 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenco Vila Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lorenco Vila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Lorenco Vila'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorenco Vila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenco Vila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorenco Vila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenco Vila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Teuta

Lorenco Vila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenco Vila şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Lorenco Vila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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