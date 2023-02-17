Lorent Tolaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorent Tolaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorent Tolaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorent Tolaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorent Tolaj 23 Ekim 2001 tarihinde Aigle şehrinde doğmuştur. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorent Tolaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Lorent Tolaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lorent Tolaj'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lorent Tolaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorent Tolaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lorent Tolaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorent Tolaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2018 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2020 yılında Brighton U23

31 Ocak 2022 yılında Cambridge Utd.

18 Nisan 2022 yılında Brighton U23

23 Ağu 2022 yılında Salford

30 Ocak 2023 yılında Brighton U21

31 Ocak 2023 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2023 yılında Brighton U21

Lorent Tolaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorent Tolaj şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lorent Tolaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sion (-2018), Brighton & Hove Albion (2018-2020)

İsviçre U19 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 8 gol atmıştır.

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