Lorenxho Lika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenxho Lika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenxho Lika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenxho Lika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenxho Lika 5 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenxho Lika Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına - tarihinde katılmıştır. Lorenxho Lika'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorenxho Lika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenxho Lika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorenxho Lika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenxho Lika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenxho Lika şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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