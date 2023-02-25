Lorenxho Murra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenxho Murra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenxho Murra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenxho Murra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenxho Murra 5 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenxho Murra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorenxho Murra'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorenxho Murra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenxho Murra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorenxho Murra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenxho Murra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KS Burreli U19

15 Ekim 2020 yılında Akademia U21

1 Temmuz 2021 yılında Akademia e Fut.

1 Temmuz 2022 yılında KS Burreli

Lorenxho Murra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenxho Murra şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Kinostudio Tiranë (2013-2016), KS Burreli (2016-2020), Akademia e Futbollit (2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.