Lorenz Rusch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenz Rusch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenz Rusch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenz Rusch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenz Rusch 8 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Lorenz Leopold Rusch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenz Rusch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Lorenz Rusch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorenz Rusch'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lorenz Rusch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenz Rusch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorenz Rusch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenz Rusch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2020 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2021 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

Lorenz Rusch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenz Rusch şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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