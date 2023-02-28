Lorenzo Callegari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Callegari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Callegari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo Callegari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo Callegari 27 Şubat 1998 tarihinde Meudon şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fransa,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lorenzo Giuseppe Benvenuto Callegari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo Callegari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lorenzo Callegari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lorenzo Callegari'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lorenzo Callegari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/callegari_lorenzo/

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Lorenzo Callegari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenzo Callegari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Lorenzo Callegari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo Callegari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2014 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2018 yılında Genoa

24 Ağustos 2018 yılında Ternana

30 Haziran 2019 yılında Genoa

1 Ağustos 2019 yılında US Avranches

1 Temmuz 2020 yılında FC Chambly Oise

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında HFX Wanderers

Lorenzo Callegari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo Callegari şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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