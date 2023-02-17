Lorenzo Dosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Dosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Dosso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo Dosso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo Dosso 11 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Lorenzo Ahmed Carl Dosso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo Dosso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lorenzo Dosso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lorenzo Dosso'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lorenzo Dosso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenzo Dosso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lorenzo Dosso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo Dosso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Grenoble B

31 Ocak 2022 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Lorenzo Dosso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo Dosso şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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