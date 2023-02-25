Lorenzo Faravelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Faravelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Faravelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo Faravelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo Faravelli 29 Mart 1993 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lorenzo Abel Faravelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo Faravelli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lorenzo Faravelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lorenzo Faravelli'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Lorenzo Faravelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenzo Faravelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lorenzo Faravelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo Faravelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Newell's

8 Temmuz 2013 yılında Unión Española

30 Haziran 2014 yılında Newell's

1 Temmuz 2015 yılında Gimnasia

30 Haziran 2016 yılında Newell's

23 Temmuz 2016 yılında Gimnasia

2 Temmuz 2019 yılında Huracán

14 Ocak 2020 yılında Independiente

Lorenzo Faravelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo Faravelli şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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