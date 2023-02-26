Lorenzo Gordinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Gordinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Gordinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo Gordinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo Gordinho 26 Nisan 1994 tarihinde Benoni, Gauteng şehrinde doğmuştur. Güney Afrika,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lorenzo Anthony Joao Gordinho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo Gordinho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Le Sports yapmaktadır. Lorenzo Gordinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lorenzo Gordinho'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 1 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Lorenzo Gordinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lorenzo_Gordi

Lorenzo Gordinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenzo Gordinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorenzo Gordinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo Gordinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2013 yılında Kaizer Chiefs

3 Ocak 2018 yılında Bloem. Celtic

2 Ocak 2019 yılında Kaizer Chiefs

14 Ocak 2020 yılında Bidvest Wits FC

14 Eylül 2020 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2022 yılında HB Köge

1 Ocak 2023 yılında Cape Town City

Lorenzo Gordinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo Gordinho şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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