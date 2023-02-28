Lorenzo Melgarejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Melgarejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Melgarejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo Melgarejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo Melgarejo 10 Ağustos 1990 tarihinde Loma Grande şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo Melgarejo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Aldave Ortuzar yapmaktadır. Lorenzo Melgarejo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lorenzo Melgarejo'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lorenzo Melgarejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/melgarejo25/

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Lorenzo Melgarejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenzo Melgarejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lorenzo Melgarejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo Melgarejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Olimpia

1 Ocak 2011 yılında Independiente

1 Temmuz 2011 yılında Benfica

2 Temmuz 2011 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2012 yılında Benfica

2 Eylül 2013 yılında Kuban Krasnodar

8 Şubat 2016 yılında Spartak Moskova

26 Ağustos 2020 yılında Racing Club

9 Temmuz 2021 yılında Libertad

Lorenzo Melgarejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo Melgarejo şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Lorenzo Melgarejo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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