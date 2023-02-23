Lorenzo Paramatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Paramatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lorenzo Paramatti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lorenzo Paramatti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lorenzo Paramatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Paramatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lorenzo Paramatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Paramatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Paramatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo Paramatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo Paramatti 2 Ocak 1995 tarihinde Faenza şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo Paramatti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Lorenzo Paramatti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lorenzo Paramatti'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lorenzo Paramatti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/lorenzo.paramatti

Lorenzo Paramatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenzo Paramatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Lorenzo Paramatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo Paramatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Bologna Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Inter Altyapı

1 Ocak 2013 yılında Inter U19

1 Temmuz 2014 yılında Bologna

16 Temmuz 2015 yılında Siena

30 Haziran 2016 yılında Bologna

13 Temmuz 2016 yılında ACR Messina

25 Ağustos 2016 yılında Bologna

26 Ağustos 2016 yılında Santarcangelo

30 Haziran 2017 yılında Bologna

22 Ağustos 2017 yılında Gubbio

22 Ocak 2018 yılında Pro Piacenza

30 Haziran 2018 yılında Gubbio

13 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2019 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

27 Aralık 2019 yılında Rimini

18 Eylül 2020 yılında FC U Craiova

Lorenzo Paramatti kimdir

Lorenzo Paramatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo Paramatti şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Lorenzo Paramatti nereli

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