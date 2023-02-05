Lorenzo Rajot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Rajot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lorenzo Rajot kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lorenzo Rajot ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lorenzo Rajot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Rajot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lorenzo Rajot

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Rajot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo Rajot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo Rajot 13 Ekim 1997 tarihinde Saint-Cloud şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo Rajot Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JL Sport Consulting yapmaktadır. Lorenzo Rajot, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lorenzo Rajot'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lorenzo Rajot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lorenzo_rajot/

Lorenzo Rajotboyu ve yaşı kaç

Lorenzo Rajot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lorenzo Rajot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Lorenzo Rajot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo Rajot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Clermont B

1 Temmuz 2017 yılında Clermont Foot

20 Ocak 2020 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2020 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2021 yılında Rodez AF

Lorenzo Rajot kimdir

Lorenzo Rajot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo Rajot şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Lorenzo Rajot nereli

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