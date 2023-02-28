Lorenzo Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo Reyes 13 Haziran 1991 tarihinde Talcahuano şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Lorenzo Enrique Reyes Vicencio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo Reyes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Lorenzo Reyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lorenzo Reyes'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorenzo Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenzo Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lorenzo Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Huachipato

1 Temmuz 2013 yılında Betis

31 Ağustos 2015 yılında UD Almería

30 Haziran 2016 yılında Betis

6 Temmuz 2016 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2018 yılında Atlas

1 Ocak 2021 yılında Mazatlán FC

12 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2022 yılında Ñublense

Lorenzo Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo Reyes şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Lorenzo Reyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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