Loret Sadiku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loret Sadiku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loret Sadiku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loret Sadiku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loret Sadiku 28 Temmuz 1991 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loret Sadiku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Loret Sadiku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Loret Sadiku'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Loret Sadiku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loret Sadiku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Loret Sadiku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loret Sadiku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Värnamo

20 Ocak 2012 yılında Helsingborgs IF

1 Temmuz 2014 yılında Mersin İY

18 Ağu 2016 yılında Kasımpaşa

18 Şubat 2022 yılında Hammarby

Loret Sadiku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loret Sadiku şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Loret Sadiku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hånger IF (2002), IFK Värnamo (2003-2008)

İsveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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