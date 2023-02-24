Lorik Boshnjaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorik Boshnjaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorik Boshnjaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorik Boshnjaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorik Boshnjaku 7 Temmuz 1995 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorik Boshnjaku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lorik Boshnjaku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorik Boshnjaku'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 12 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lorik Boshnjaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorik Boshnjaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorik Boshnjaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorik Boshnjaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2022 yılında KF Vllaznia

Lorik Boshnjaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorik Boshnjaku şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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