Lorik Emini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorik Emini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorik Emini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorik Emini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorik Emini 29 Ağu 1999 tarihinde Zug şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorik Emini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Lorik Emini, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lorik Emini'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lorik Emini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lorik Emini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lorik Emini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorik Emini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2013 yılında Luzern Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2015 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2017 yılında Luzern U21

24 Ocak 2020 yılında FC Luzern

Lorik Emini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorik Emini şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lorik Emini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Rotkreuz (2006-2011), Zug 94 (2011-2013), FC Luzern (2013-2017)

Kosova takımında 14 numaralı formasıyla 1 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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