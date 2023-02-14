Loris Benito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loris Benito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loris Benito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loris Benito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loris Benito 7 Ocak 1992 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Loris Benito Souto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loris Benito Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Loris Benito, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Loris Benito'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Loris Benito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_lorisbenito

http://www.instagram.com/lorisbenito/

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Loris Benito Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loris Benito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Loris Benito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loris Benito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Aarau

1 Şubat 2012 yılında FC Zürich

8 Temmuz 2014 yılında Benfica

1 Temmuz 2015 yılında BSC Young Boys

2 Temmuz 2019 yılında G. Bordeaux

31 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında FC Sion

4 Temmuz 2022 yılında BSC Young Boys

Loris Benito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loris Benito şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Loris Benito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Aarau

İsviçre takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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