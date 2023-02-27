Loris Bernardy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loris Bernardy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loris Bernardy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loris Bernardy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loris Bernardy 22 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loris Bernardy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVS CONSULTING yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Loris Bernardy'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Loris Bernardy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loris Bernardy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loris Bernardy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loris Bernardy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Saarbrück. Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Saarbrücken U17

1 Ocak 2017 yılında Eint. Trier U17

1 Temmuz 2017 yılında Elversberg U17

1 Temmuz 2018 yılında Elversberg U19

1 Temmuz 2019 yılında Hesperange

1 Temmuz 2021 yılında US Hostert

30 Haziran 2022 yılında Hesperange

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Loris Bernardy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loris Bernardy şuan US Hostert takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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