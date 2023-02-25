Loris Brogno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loris Brogno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loris Brogno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loris Brogno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loris Brogno 18 Eylül 1992 tarihinde Charleroi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loris Brogno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FLTW yapmaktadır. Loris Brogno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Loris Brogno'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loris Brogno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lorisbrogno/

Loris Brogno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loris Brogno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Loris Brogno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loris Brogno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında OH Leuven

1 Ağustos 2013 yılında Lommel United

30 Haziran 2014 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2014 yılında RAEC Mons

1 Temmuz 2015 yılında Sparta R.

1 Temmuz 2018 yılında KFCO Beerschot

18 Ağustos 2021 yılında Zira FK

Loris Brogno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loris Brogno şuan Zira FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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