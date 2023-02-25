Loris Haka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loris Haka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loris Haka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loris Haka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loris Haka 10 Haziran 2005 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loris Haka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Loris Haka'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Loris Haka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loris Haka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loris Haka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loris Haka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KS Besa

Loris Haka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loris Haka şuan KS Besa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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