Loris Luthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loris Luthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loris Luthi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loris Luthi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loris Luthi 7 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loris Luthi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Loris Luthi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Loris Luthi'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loris Luthi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loris Luthi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loris Luthi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loris Luthi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Solothurn

1 Temmuz 2015 yılında FC Breitenrain

Loris Luthi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loris Luthi şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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