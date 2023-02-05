Loris Mouyokolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loris Mouyokolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loris Mouyokolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loris Mouyokolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loris Mouyokolo 22 Mayıs 2001 tarihinde Drancy şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loris Mouyokolo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Loris Mouyokolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Loris Mouyokolo'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loris Mouyokolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loris Mouyokolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loris Mouyokolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loris Mouyokolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lorient B

13 Temmuz 2021 yılında FC Lorient

24 Ocak 2022 yılında Bourg-en-Bresse

30 Haziran 2022 yılında FC Lorient

9 Ağu 2022 yılında Rodez AF

30 Haziran 2023 yılında FC Lorient

Loris Mouyokolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loris Mouyokolo şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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