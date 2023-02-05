Loris Nery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loris Nery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loris Nery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loris Nery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loris Nery 5 Şubat 1991 tarihinde Saint-Étienne şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loris Nery Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Loris Nery, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Loris Nery'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loris Nery Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loris Nery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Loris Nery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loris Nery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2012 yılında Valenciennes FC

25 Temmuz 2018 yılında AS Nancy

5 Ekim 2020 yılında Grenoble

Loris Nery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loris Nery şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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