Lorougnon Doukouo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorougnon Doukouo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorougnon Doukouo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorougnon Doukouo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorougnon Doukouo 16 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Lorougnon Henri Joel Doukouo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorougnon Doukouo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lorougnon Doukouo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorougnon Doukouo'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lorougnon Doukouo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorougnon Doukouo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorougnon Doukouo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorougnon Doukouo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Lorougnon Doukouo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorougnon Doukouo şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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