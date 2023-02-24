Lorran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorran 28 Ocak 1996 tarihinde Armação dos Búzio (RJ) şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lorran de Oliveira Quintanilha şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorran Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lorran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lorran'nin FK Bylis ile sözleşmesi 7 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lorran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lorran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Vasco da Gama

3 Şubat 2017 yılında Moto Club MA

1 Eylül 2017 yılında Vasco U20

6 Aralık 2017 yılında Santo André

15 Temmuz 2018 yılında Pafos FC

8 Ağustos 2019 yılında Serra Macaense

16 Aralık 2019 yılında Imperatriz-MA

7 Ocak 2021 yılında FK Bylis

Lorran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorran şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Lorran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.