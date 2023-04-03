Lorran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorran 4 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lorran Lucas Pereira de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorran Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lorran'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lorran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2023 yılında Flamengo U20

Lorran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorran şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lorran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 9 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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