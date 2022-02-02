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Lort ne demek, TDK'ya göre Lort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lort kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lort ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lort nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lort kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lort ne demek, TDK'ya göre Lort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lort ne demek? Lort TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lort kelimesi. Peki lort ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lort nedir, lort kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LORT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lort kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lort kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre lort kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İngiltere'de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı
- Lortlar Kamarası üyesi
- Çok zengin kimse
- Sükseli, kalantor, gösterişli kimse

LORT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O sırada yaşlı bir lort beni pek sevdi.
- O bildiğimiz doktor gitmiş, yerine bir lort gelmiş.

LORT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- lort gibi

LORT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- Lortlar Kamarası

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