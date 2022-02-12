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Lorta ne demek, TDK'ya göre Lorta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lorta kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lorta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lorta nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lorta kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lorta ne demek, TDK'ya göre Lorta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lorta ne demek? Lorta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lorta kelimesi. Peki lorta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lorta nedir, lorta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LORTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lorta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lorta kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre lorta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayakkabı kalıbının çapı

LORTA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Baş lorta. Orta lorta. Aşağı lorta.

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