Lortlar Kamarası ne demek, TDK'ya göre Lortlar Kamarası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lortlar Kamarası ne demek? Lortlar Kamarası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Lortlar Kamarası kelimesi. Peki Lortlar Kamarası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lortlar Kamarası nedir, Lortlar Kamarası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LORTLAR KAMARASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lortlar Kamarası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Lortlar Kamarası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İngiliz parlamentosunda senato

