NBA Finalinde heyecan devam ediyor. Play-Off turlarında rakiplerini eleyen Los Angeles Lakers ve Miami Heat, final turunda karşı karşıya geldi. Final serisinin ilk maçında Los Angeles Lakers, rakibini 116- 98 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti. Lakers'a galibiyeti getiren isim 34 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynayan Anthony Davis ve 25 sayı, 13 ribaund ve 9 asistle oynayan LeBron James oldu. Miami cephesinde ise en skorer isim 23 sayıyla Jimmy Butler oldu.

Final serisinin ikinci maçı ise bu gece oynanayacak. Peki, Los Angeles Lakers - Miami Heat NBA Finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

NBA Final serisi Los Angeles Lakers - Miami Heat maçının ikincisi bu gece oynanacak. Karşılaşma, 2 Ekim'i, 3 Ekim'e bağlayan gece TSİ 04.00'te izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma, AdventHealth Arena'da oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Los Angeles Lakers - Miami Heat final serisi ikinci maçı, bu gece saat 04.00'te S Sport kanalından naklen yayınlanacak. S Sport izlemek için D-Smart aboneliği gerekmektedir. Ancak karşılaşmayı şifresiz izlemekte mümkün. Nesine.com, Los Angeles Lakers - Miami Heat maçını şifresiz izleme imkanı sunuyor.