İki büyük raket Los Angeles Lakers - Phoenix Suns karşı karşıya geldi. ABD: NBA maçları tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Los Angeles Lakers - Phoenix Suns maç özeti detayları...

NBA'de Batı Konferansı'nda lider durumda bulunan Los Angeles Lakers, evinde Phoenix Suns ile karşı karşıya geldi. Lakers, Suns'ı yıldızları LeBron James, Anthony Davis ve Rajon Rondo'nun skorer oyunlarıyla 125 - 100 yendi.

Staples Center'da rakibini farklı deviren ev sahibi ekipte Davis 25, Rondo 23, James ise 17 sayı kaydetti. Lakers - Suns mücadelesini kazanan mor-sarılı ekip 40 galibiyete ulaşırken, parkeden mağlubiyetle ayrılan Suns ise 33. yenilgisini aldı.

KOBE'NİN ÖLÜMÜYLE SARSILMIŞLARDI

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası adeta yasa boğulan Los Angeles Lakers cephesinde, son dönemde alınan galibiyetler bir nebze olsun yüzleri güldürdü.

NBA'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan LA, Staples Center'da konuk ettiği Phoenix Suns'a şans tanımadı.

Baştan sona üstün oynadığı maçtan 125 - 100 galip ayrılan yıldızlar topluluğunda, deneyimli isimler skor yükünü paylaştı. Parkenin en skorer ismi ise Anthony Davis oldu. Suns potasına 25 sayı bırakan Davis'in yanı sıra başarılı guard Rondo 23, süper yıldız LeBron James ise 17 sayı

kaydetti.

Lakers karşısında 25 sayı fark yiyen Phoenix Suns'ta ise Bridges'ın 18, Diallo'nun ise 15 sayı mağlubiyete engel olamadı.

Golden State'in ardından Suns'ı da yenen Los Angeles Lakers, galibiyet sayısını 40'a çıkararak Batı Konferansı'nda zirvedeki yerini korudu.

Los Angeles Lakers Phoenix Suns maçı özet

Bu sezon sadece 21 maç kazanan Phoenix Suns ise Batı Konferansı'nda 13. sırada bulunuyor

NBA’de gecenin son maçında Los Angeles Lakers ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Lakers rakibini 125-100 gibi farklı bir skorla devirdi.

Bu sonuçla Batı Konferası lideri Lakers 40. galibiyetini alırken Suns 33. yenilgisini yaşayarak 21 galibiyette kaldı.

Lakers’ta Anthony Davis 22 sayı – 8 ribaund – 3 asist ile oynarken Rajon Rondo 19 sayı – 4 ribaund – 4 asist ile mücadele etti. LeBron James ise 14 sayı – 8 ribaund – 9 asist ile oynadı.

Sadece 3 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns’ta Mikal Bridges’in 16 sayı – 6 ribaund – 2 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Çeyrek skorları:

çeyrek sonucu: 31-30

çeyrek sonucu: 61-52 (30-22)

çeyrek sonucu: 90-75 (29-23)

çeyrek sonucu: 125-100 (35-25

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