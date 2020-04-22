Los Angeles’ta 3.7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Los Angeles şehrinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde saat 00.03'te merkeze yakın Baldwin Hills bölgesinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem korkuttu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) verilerine göre 3.7 şiddetindeki depremde can ve mal kaybı olmadı. Kısa süreli paniğe sebep olan deprem sırasında insanlar sokağa döküldü. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın hasar tespit çalışması yaptığını duyurdu.

Kaynak: İHA