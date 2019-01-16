Löseli minik Öykü için kampanya

BALIKESİR (AA) - Eğitim Sen Balıkesir Şubesi yöneticisi ve üye öğretmenler, İzmir'de lösemi teşhisi konularak ilik nakli olması gerektiği belirtilen ve Antalya'da tedavisine devam edilen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösemili çocuklar için kök hücre bağışladı.

Kızılay Kan Merkezine giden sendika üyeleri, burada kök hücre bağışı yaptı.

Şube Başkan Vekili İbrahim Kilciler, Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışı yaparak bir yaşamı kurtarmak istediklerini söyledi.

Eğitimciler olarak, Yazıcı ile tüm lösemili çocukların sağlığına kavuşması için bir adım attıklarını ifade eden Kilciler, "Öykü Arin'in en büyük düşmanı zaman. Ben bunu sonra da bağışlarım demeden, bugün bağışlayarak Öykü Arin'in ve başka Öykülerin yaşamını kurtarmak için toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Kilciler, etkinliklerinin cuma gününden sonra da devam edeceğini, öğretmenlerin daha rahat bağışta bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA