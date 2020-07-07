Lösemi hastası 3,5 yaşındaki Kuzey taburcu edildi

ADANA (AA) - Adana'da lösemi tedavisi görürken, Yunanistan'dan bulunan ilikle yaşama tutunan 3,5 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, taburcu edildi.

Yaklaşık bir yıl önce lösemiye yakalanan ve ilik naklinden başka çaresi kalmayan Kuzey, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Yunanistan'ın Girit adasında 35 yaşındaki bir kişinin iliğinin Kuzey ile yüzde 90 uyumlu olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma yapıldı.



Donörün bağışladığı ilik, Sağlık ve Dışişleri Bakanlıklarının girişimiyle İpsala Sınır Kapısı'ndan alınarak kara yoluyla Adana'ya getirildi. Burada bekletilen ilik, bağışçının 14 günlük karantina sürecini tamamlaması ve Kovid-19 testinin negatif çıkması üzerine, minik Kuzey'e nakledildi. Hastanede tedavisi süren Kuzey, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Nakli gerçekleştiren Çocuk Sağlığı ve Pediyatrik Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Tedavi sürecinde "B" planı olarak baba Gürcan Şengezer'den de ilik nakli yapma hazırlığında bulunduklarını ifade eden Antmen, "Buna gerek kalmadan her şey yolunda gitti. Yunanistan'dan getirilen iliği Kuzey'e naklettik." dedi.

Nakil yapılmasının ardından beklemeye başladıklarını anlatan Antmen, şöyle konuştu:

"Bir takım komplikasyonlar çıktı, Bunlar beklenen şeyler. Sonrasında da yaklaşık 2 haftadır da bir virüs enfeksiyonuyla ilgili tedavimizin tamamlanma ve sonuç alınma sürecini bekledik. Bugün itibariyle Kuzey, mutlu, mesut, neşeli tam sağlıklı bir şekilde evine gönderebileceğimiz noktaya geldi. Ama her şey bu kadar değil. Bu hastalık gerçekten kötü bir hastalık, her zaman nüksedebilen bir hastalık. Kuzey'i en az 3 yıl boyunca izleyeceğiz. 3-4 ayda bir kemik iliği kontrolü yapacağız. Bu sürecin sonunda yaşananları tamamen unutmasını isteyeceğiz ve yeni bir hayata başlamasını sağlayacağız."

Tedavi ekibinden Prof. Dr İlgen Şaşmaz da Kuzey'in yurt dışı nakillerde karşılaşılan bir virüs enfeksiyonu nedeniyle taburcu edilmesinin iki hafta geciktiğini anlattı. Şaşmaz, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.

Baba Gürcan Şengezer de bugünlere çok zor süreçlerden geldiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Şengezer, "İnsanların kök hücre bağışı yapmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Bugün biz bu sevinci yaşayabiliyorsak diğer insanlar da yaşayabilir. İnsanlar birkaç saat ayırarak bunu sağlayabilirler." dedi.

Anne Özgül Şengezer ise nakil sürecinin salgın ile aynı dönemde yaşanması nedeniyle çok yorulduklarını dile getirerek, "Çok mutluyuz, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamda her şekilde yanımızdalardı. Tek istediğim, tek duam oğlumla el ele verip sağlıklı bir şekilde evimize gidebilmekti. Bu duyguyu anlatamam, şu anda yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper kahraman kostümü giyen Kuzey Deniz Şengezer de taburcu olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımla oynayacağım, salıncağa bineceğim, evde yemeğimi yiyeceğim. Doktorlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Toplantının ardından Kuzey, ailesinin otomobiline binerek hastaneden ayrıldı.

Toplantıya, tedavi ekibinden Uzm. Dr. Hakan Erkman ve Uzm. Dr. Barbaros Şahin Karagün de katıldı.

Kaynak: AA